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DHA DIŞ - Atme Kampına yerleşen Suriyeli sayısı 1 milyona ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

SURİYE’de Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kırsalında yer alan Atme Çadır Kenti’ne yerleşen Suriyelilerin sayısı 1 milyona ulaştı.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Uğur CAN/İDLİB(Suriye), (DHA)- SURİYE’de Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kırsalında yer alan Atme Çadır Kenti’ne yerleşen Suriyelilerin sayısı 1 milyona ulaştı.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta yüzbinlerce kişi Suriye rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırları yakınlarındaki Atme Kasabası’na göç etti. Kasaba, 8 senede kurulan binlerce çadırla, çadır kente dönüştürüldü. Mayıs ayında 600 bin olan çadır kentin nüfusu, Esad rejiminin son 3 aydır İdlib’in güneyinde artırdığı bombardımanlar nedeniyle 1 milyona ulaştı.

Türk Kızılayı’nın çadır, gıda ve hijyen malzemesi desteği verdiği Suriyeliler, savaşın bir an önce bitmesini istedi. Yaz ayında aşırı sıcaklıklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen Suriyeliler, kısıtlı su ve elektrik nedeniyle yaşamın daha zor hale geldiğini kaydetti. Halep’teki rejim saldırılarından kaçarak çadır kente yerleştiğini söyleyen Abdullah Hamd, 3 çocuğunun sağlıklı büyümesi ve iyi eğitim alması için yardım istedi.

Öte yandan, muhaliflerin son kalesi durumundaki İdlib’in savaştan önce nüfusunun 1.4 milyonken, göçler nedeniyle 4.5 milyona ulaştığı ve son 1 senedir kent içerisinde de 950 bin kişinin yer değiştirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çadırlardan görüntü
Çocuklardan görüntü
Yardım dağıtılması

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