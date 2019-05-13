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DHA DIŞ - Atmosferdeki karbondioksit en yüksek seviyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Atmosferdeki karbondioksit gazı en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Atmosferdeki karbondioksit gazı en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Atmosferdeki 414 partikül (ppm) karbondioksit oranının insanoğlunun varoluşundan bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Amerikan Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Mauna Loa Gözlemevi'nde yaptığı araştırma sonuçlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranı 415.26 partiküle ulaşarak rekor kırdı.

Teknoloji sitesi techcrunch.com’un aktardığına göre bu veriler Kaliforniya Üniversitesi’ndeki Scripps Oşinografi Enstitüsü tarafından kaydedildi.

Atmosferdeki karbondioksit, metan ve azot oranındaki artış doğrudan küresel ısınmaya etki ediyor.

Enerji elde etmek için petrol, kömür ve gaz yakılmasından dolayı atmosfere çıkan karbondioksit ve metan gazının salınımı küresel ısınmaya neden oluyor. Isınan deniz ve kara parçaları bu ısıyı yayıyor ve bu ısı da karbondioksit molekülleri içinde sıkışıyor.

Habere göre doğrudan zehirli gazların salınımıyla ilişkili olan küresel ısınmanın 2090 yılına kadar sadece Amerika kıtasına yılda ortalama 500 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta dünya üzerindeki 1 milyon canlı türünün karbondioksit salınımındaki artış dolayısıyla yok olma riski taşıdığı açıklanmıştı.

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