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DHA DIŞ - Avrupa Adalet Divanı: Helal kesim etler organik olarak sınıflandırılamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, helal kesim etlerin kesim yöntemi dolayısıyla organik olarak sınıflandırılamayacağına hüküm verdi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Avrupa Adalet Divanı, helal kesim etlerin kesim yöntemi dolayısıyla organik olarak sınıflandırılamayacağına hüküm verdi.
Avrupa Adalet Divanı, aldığı yönetmelikle ilgili yayınladığı basın bildirisinde, dini ritüellerle yapılan hayvan kesim yönteminin Avrupa Birliği’nin hayvan sağlığı standartlarına uygun olmadığını açıkladı.
Açıklamada, hayvanların kesimden hemen önce anestezi ile uyuşturularak acı duymalarının engellendiği ancak dini ritüeller çerçevesinde, boğazı kesilerek öldürmenin hayvanın acısını en aza indirmede yeterli olmadığına karar verildiği ifade edildi. Ayrıca, bu yöntem, uyuşturmanın yetersizliği ve hayvanın daha fazla acı çekmesiyle ilişkilendirilerek organik standartlara uymadığı belirtildi.
Adalet Divanı, bilimsel çalışmaların da kesimden önce hayvanın uyuşturulması tekniğinin hayvan sağlığı ile uyuştuğuna karar verdiğini aktardı
Dinsel pratiklerlerin yapılmasına, Avrupa Birliği dinsel yasa özgürlüğü kapsamında izin veriliyor.

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