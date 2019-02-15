HABER

DHA DIŞ - Avrupa’da en fazla greve giden ülkeler belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:06 | Son Güncelleme

Fransa, Avrupa ülkeleri içerisinde ‘iş bırakma eylemleri’ sebebiyle işçilerin çalışmadığı gün sayısı bakımından ikinci sırada yer alıyor.

Belçika (DHA) - Fransa, Avrupa ülkeleri içerisinde ‘iş bırakma eylemleri’ sebebiyle işçilerin çalışmadığı gün sayısı bakımından ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa İşçi Sendikaları Enstitüsü, Avrupa’da 2000-2009 ile 2010-2017 yılları arasında çeşitli grevler nedeniyle iş bırakan işçilerin çalışmadığı günleri belirleyen bir rapor hazırladı.

Kıbrıs, Avrupa’da grevler nedeniyle işçilerinin en fazla iş bıraktığı ülke oldu. Rapora göre 2010-2017 yılları arasında Kıbrıslı işçiler 316 gün çalışmadı.

Fransa’da ise aynı yıllar arasında her bin işçiye göre değerlendirildiğinde işçilerin çalışmadığı gün sayısı 125 oldu.

2000-2009 yılları arasında da bu sayı 127 olarak belirlendi.

Listede Fransa’nın ardından 66 gün ile Norveç, 54 gün ile Danimarka geliyor. Dördüncü sırada 50 gün ile İspanya yer alıyor.

Raporda 2010-2017 yılları arasında işçilerin grev nedeniyle çalışmadığı gün sayısı, İngiltere’de 20, Almanya’da 17, Hollanda’da da 13 gün oldu.

Slovakya’da iş bırakma eylemleri nedeniyle işçilerinin çalışmadığı gün tespit edilmedi.

Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri ise veri yetersizliği nedeniyle raporda yer almadı.

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Taksim Trio, Akıngüç sahnesindeTaksim Trio, Akıngüç sahnesinde
NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce eğitim verecekNATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce eğitim verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.