HABER

DHA DIŞ - Avrupa’ya göç, Kosova’da nüfusun hızla düşmesine neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

 Kosova’da 1998 yılında başlayan savaş ve onun beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle çareyi Avrupa devletlerinde arayan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkıyorlar.

Enis TABAK, PRİZREN (DHA) - Kosova’da 1998 yılında başlayan savaş ve onun beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle çareyi Avrupa devletlerinde arayan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkıyorlar.

2008 yılındaki resmi sayımlarda 2 milyon 200 bin olan Kosova nüfusu, 2019 yılında 1 Milyon 800 bine gerilediği açıklandı.

Avrupa’nın değişik ülkelerine sığınan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için yaşadıkları belediyelere başvuruda bulunuyorlar. 2018 yılında sadece Prizren Belediyesinde kayıtlı 294 kişinin vatandaşlıktan çıktığını söyleyen Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Sekreteri Ertan Simitçi, Kosova’da siyasi belirsizlik ve bununla birlikte ekonomik sıkıntısının yoğun olduğu Prizren’de, Avrupa’da yaşayan kişilerin vatandaşlıktan çıkma başvurularının devam ettiğini söyledi.

Kosova İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlıktan çıkanların sayısının bir önceki yıla oranla daha da arttığı vurgulandı. Vatandaşlıktan çıkan sayının geçen yıla oranla yüzde 20 artarak vatandaşlıktan çıkanların sayısının 2013 yılından bu yana 18 kattan fazla artmış oldu belirtildi.

Türkiye’den üniversite eğitimi almış olan ve Prizren’de yaşayan Berk Küçük de Kosova bağımsızlığının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen, büyük ekonomik sıkıntıda olan Kosova'da nüfus sayısının her geçen yıl düştüğünü; kendisinin de ekonomik kaygıları bulunduğunu söyledi.

Aldıkları 75 Euro emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu söyleyen emekliler de, bu paranın ilaçlarını bile karşılamadığını söylediler.
17 Şubat 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'da işsizlik oranının yüzde 60'ın üzerinde.

Görüntü Dökümü:

- Prizren'den insan manzaraları detay

- Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü Ertan Simitçi

- Emeklilerden detay

- Emekli ile söyleşi

- Türkiye mezunu Berk Küçük ile söyleşi

- Detay

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Maliye’nin en gözde mesleği: Vergi müfettişliğiMaliye’nin en gözde mesleği: Vergi müfettişliği
Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyorEzine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.