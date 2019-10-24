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DHA DIŞ- Avrupa’ya Türk göçmen kaçıran Ukraynalı şebeke yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Ukrayna güvenlik güçleri, Türkiye’den Yunanistan ve İtalya’ya tekneyle kaçak göçmen götüren Ukraynalı bir suç örgütünü ortaya çıkardı.

Deniz Berktay / Kiev (DHA)- Ukrayna güvenlik güçleri, Türkiye’den Yunanistan ve İtalya’ya tekneyle kaçak göçmen götüren Ukraynalı bir suç örgütünü ortaya çıkardı.

Ukrayna Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye’den AB ülkelerine göçmen götüren bir teknenin, Ukrayna’dan Türkiye’ye yola çıktığı sırada Ukrayna güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu suç örgütünün Ukrayna’nın Herson ve Nikolayev illerinde çalışmalar yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, örgütün özellikle, maddi açıdan zorluklar yaşayan Ukrayna vatandaşlarını bu tür yasadışı işlerde kullandığı kaydedildi. Teknelerin Türk karasularına yasadışı şekilde girdiğinin ve oradan Türk göçmenler alarak İtalya ve Yunanistan’a götürdüğünün bildirildiği açıklamada, Türk göçmenlerin bu ülkelerde genellikle sığınmacı statüsü aldıkları, buna karşılık, göçmen sevkinde faaliyet gösteren Ukraynalıların, yakalanmaları halinde, ağır hapis cezalarına çarptırıldığı dile getirildi. Açıklamada, İtalya’da 300 civarında Ukrayna vatandaşının bu suçtan ötürü cezaevlerinde bulunduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Operasyon yapılan teknenin görüntüleri
-Sahte evraklara el konması
-Polis yetkilisinin açıklamaları

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