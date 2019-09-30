HABER

DHA DIŞ- Avustralya’da askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasında uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:36 | Son Güncelleme

Avustralya’da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Avustralya, (DHA)- Avustralya’da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.
Avustralya’nın Brisbane kentinde her yıl düzenlenen ‘Brisbane Air Show 2019’a C-17A Globemaster tipi askeri kargo uçağı damga vurdu. Gökdelenlerin arasından alçak uçuş yapan kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Yerel medya, C-17A kargo uçağının rotasının daha önceden belirlendiğini ve olası bir acil durumda, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı da gösteri uçuşu yaptı.

Görüntü Dökümü
---------------------------------------
-C-17A Globemaster’ın uçuşuna dair görüntüler
-İzleyenlerin görüntüsü
-İzleyenlerin uçağın geçişi sırasında bağırmaları

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Atıksu tesisi ihalesi iptal edildi;mahalle sakinleri tepki gösterdiAtıksu tesisi ihalesi iptal edildi;mahalle sakinleri tepki gösterdi
Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.