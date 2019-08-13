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DHA DIŞ- Avustralya’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Avustralya’da bir saldırgan elindeki bıçakla sokak ortasında 2 kadını bıçakladı.

Avustralya, (DHA)- Avustralya’da bir saldırgan elindeki bıçakla sokak ortasında 2 kadını bıçakladı. Kadınlardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Olay, başkent Sidney’in merkezinde meydana geldi. 20’li yaşlarda olduğu belirtilen bıçaklı saldırgan, bir kadını bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra çevrede bir kadın cesedi bulundu. Polis iki olayın bağlantılı olduğunu, ölen kadının, aynı saldırgan tarafından bıçaklandığını tespit etti. Saldırganın, elindeki bıçakla başka insanlara da saldırı girişiminde bulunduğu ancak çevrede bulunan kalabalık tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Daha sonra saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun stabil olduğu bildirildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morisson, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, bu şiddetli saldırının endişe verici olduğunu dile getirirken, saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşları cesur davranışlarından dolayı övdü.

Görüntü Dökümü

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-Saldırganın polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alınması

-Etraftaki kalabalığın gözaltı sahnesini izlemesi

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