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  4. DHA DIŞ - Avustralya’da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

DHA DIŞ - Avustralya’da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Avustralya’da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

Avustralya, (DHA)- Avustralya’da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

Ülkenin güneydoğusunda Victoria eyaletinde yer alan Mallacoota sahil kasabasında, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişinin tahliyesi için Avustralya Deniz Kuvvetleri çalışma başlatmış ve 2 savaş gemisi eyaletin güneydoğu sahillerine gönderilmişti. Yerel medya sahildeki yaklaşık bin kişinin ve evcil hayvanlarının tahliye edildiğini yazdı. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 800 kişinin de Mallacoota’da kalmayı seçtiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-İnsanların tahliye anlarının fotoğrafı
-Gemiye binme anlarının fotoğrafı
-Detaylar

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