DHA DIŞ - Avusturya Başbakanı: Medya ile mümkün mertebe görüşmeyin

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Avusturya Başbakanı Brigitte Bierlein’ın bakanlarına gönderdiği yönetmelikte mecbur kalmadıkça medya ile görüşmemelerini istediği bildirildi.

Alman Handelsblatt gazetesinde yer alan haberde, Avusturya Başbakanı Brigitte Bierlein’ın bakanlarının basın sözcülüklerine, medyayla görüşme yönetmeliği gönderdiği ve burada da medyadan uzak durulmasını istedi. Bierlein’ın, bakanlardan mümkünse hiç, mecburiyet söz konusu ise sadece ‘uzman’ gazetecilerle kısa ve öz konuşulmasını istediği bildirildi.

Haberde, Bierlein’ın medyaya kesinlikle konuşulmamasını, medyacılarla aynı ortamlarda bulunulmaması ve doğrudan temastan ısrarla kaçınılmasını istediği kaydedildi. Bu uygulamayı ‘medya boykotu’ olarak niteleyen Avusturya Basın Kulübü Concordia, bunun kabul edilebilir olmadığını belirterek, bakanlıklara gönderilen yönetmeliğin ivedilikle geri çekilmesini talep ettiği kaydedildi.

Avusturya Basın Kulübü Concordia’nın (ÖJC) “Eski Başbakan Kurz’un keyfi uygulamalarını eleştiriyorduk, şimdi sanki bir çocuğun doğum gününü yaşıyoruz” diyerek yeni uygulamaya tepki gösterdiği, “Geçici teknokratlar hükümeti, halk adına kendisini kontrol edenleri kontrol etmek istiyor” sözleriyle eleştirdiği belirtildi.