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DHA DIŞ- Avusturya, DEAŞ üyelerinin çocuklarını geri alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:07 | Son Güncelleme

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya vatandaşı DEAŞ üyelerinin çocuklarını Suriye’deki kamptan geri alacağını açıkladı.

Avusturya, (DHA)- Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya vatandaşı DEAŞ üyelerinin çocuklarını Suriye’deki kamptan geri alacağını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Peter Guschelbauer, anneleri Suriye’de öldürülen 2 çocuğun Viyana’ya alınacağını duyurdu. Yaşları 1 ile 3 arasında olan iki çocuğun ülkelerine geri dönmeleri için sağlık durumlarının yeterli olduğunu ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından kamptan alınacakları bildirildi.

Avusturya, ülkelerinin güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle Suriye’ye giden ve DEAŞ’a katılan vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

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