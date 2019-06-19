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DHA DIŞ- Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:54 | Son Güncelleme

Brezilya’da ayin sırasında kiliseye girip, ‘silahım var’ diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.

Brezilya, (DHA)- Brezilya’da ayin sırasında kiliseye girip, ‘silahım var’ diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Brezilya’nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde meydana geldi. Ayin sırasında kiliseye giren soyguncu, kilisedekileri ‘silahım var diyerek’ tehdit etti. Bir süre tehditler savuran soyguncu, silahı olmadığı anlaşılınca kilisedeki kişiler tarafından sandalyelerle dövüldü. Olay, kilisede bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Soyguncunun kilisedeki görüntüsü
-Kilisede bulunan insanların hırsıza saldırması
-Hırsıza sandalyeler ile saldıran kalabalık

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