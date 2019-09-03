DHA DIŞ- Azez'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Suriye, (DHA)- Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde pazar yerine bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ileri sürülen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezindeki pazar alanında bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda işyeri ve aracın hasar gördüğü patlamanın ardından ekipler, olay yerinde yaralanan aralarında çocukların da olduğu 11 kişiyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Bir kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından güvenlik güçleri Azez'de önlemlerini artırırken, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlendiği düşünülen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Patlama sonrası yaşanan panik görüntüleri

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Bölgedekilerin kaçışı

-Motosikletten yükselen alevler

