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DHA DIŞ- Azez’de ikinci patlama: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 18:17 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi.

Suriye, (DHA)- Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi. Bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile düzenlendiği belirtilen saldırıda 5 kişi yaralandı. Bugün öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki pazar alanında, yine bomba yüklü bir motosikletle düzenlenen saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü
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-Patlama sonrası olay yerinden görüntüler
-Panik anları

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