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DHA DIŞ - Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

 SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşi açtığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, ateşle karşılık verdi.

Taylan YILDIRIM - Emrah KIZIL/AZEZ (Suriye), (DHA)- SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşi açtığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, ateşle karşılık verdi. ÖSO mensupları, havan topu ve ağır makineli silahlarla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Azez bölgesinde, cumartesi günü, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtığı ateş sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in şehit olması, Binbaşı Sıtkı Doğruer'in ise yaralanmasından sonra önlemler artırıldı. Bölgede bulunan TSK birliklerinin yanı sıra ÖSO mensupları da elleri tetikte mevzilerinde beklemeye başladı.

TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK VERİLDİ
Azez yakınlarında bulunan ÖSO unsurlarına, bugün Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açılması üzerine karşılık verildi. İlk olarak teröristlerin bulunduğu düşünülen binaya havan topu atıldı. Binanın isabet aldığı görüldü. Ardından aynı bölgeye, zırhlı araç üzerinde ve kamyonet kasasında bulunan ağır makineli silahlarla ateş edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Havan topu atılan bölge
- Yükselen dumanlar
- Ağır silahlarla verilen karşılık
- ÖSO askerleri
- Teröristlerin olduğu bölgeden genel ve detay görüntüler

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DGS SAATİ 11:45 - 06.05.2019 - Haber Kodu : 190506066

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