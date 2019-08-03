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DHA DIŞ- Baba ve kızı bu kazadan kıl payı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

Lübnan’da bir adamın aracına, arka koltuktan kızını indirmesinden saniyeler sonra bir cip çarptı.

Lübnan, (DHA)- Lübnan’da bir adamın aracına, arka koltuktan kızını indirmesinden saniyeler sonra bir cip çarptı. Baba ve kızı kazadan kıl payı kurtulurken, ön koltukta bulunan anne ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Lübnan’ın Zahle bölgesinde bir aile, ekmek almak için fırının önüne aracını park etti. Baba, arka koltuktan bulunan kızını indirmek için aracından indi. Kızını indirdikten saniyeler sonra araca cip çarptı. Baba ve kızı kazadan yara almadan son anda kurtulurken, ön koltukta bulunan anne ise yaralandı.
Ailenin aracına ön tarafından çarpan kadın sürücünün bacağının kırıldığı ve kaza anında yanında 2 kızının olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Park halindeki araçtan babanın, kızını indirmesi
-Babanın açık olan arka kapıyı kapatması
-Babanın ön kapıyı kapatmaya çalıştığı sırada, otomobile cip çarpması

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