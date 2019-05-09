DHA DIŞ - Bağdat’ta intihar saldırısı: 4 ölü

Irak (DHA)PARTNERSevgilisine ta\u015f\u0131nd\u0131!\u0130mamo\u011flu: Ben \u0130stanbul'u \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 olarak geziyorumD\u00dcZELTME - "Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Tufan Albayrak'\u0131n cenazesine kat\u0131ld\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimizin giri\u015finde yer alan, "Mustafa Albayrak'\u0131n babas\u0131 Tufan Albayrak" ifadesi kayna\u011f\u0131ndan "Tufan Albayrak" \u015feklinde d\u00fczeltilmi\u015ftir.\nHaberimizi d\u00fczelterek yeniden yay\u0131ml\u0131yo
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