Enis TABAK, Prizren (DHA) - Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın bağımsızlığının üzerinden 11 yıl geçti.

Bugün bağımsızlığının 11'inci yıldönümünü kutlayan Kosova'da ilk tören Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramuş Haradinay ve Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin Kosova'nın bağımsız sembolü olarak kabul edilen İbrahim Rugova ve Adem Yaşari'nin anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. Daha sonra Priştine merkezi meydanında ilk kez Kosova Ordusu askerlerinin geçiş töreni olacak. Kutlamalar çerçevesinde Kosova genelinde konserler yanı sıra değişik etkinliklerle gerçekleşmesi bekleniyor.

11 YILDA KOSOVA

Bağımsızlığının 11'inci yılını kutlayan Kosova halkı işsizlikten şikâyetçi. Bağımsızlığının üzerinden 11 yılın geçtiği Kosova'da; vatandaşlar 11 yılı mikrofonlarımıza değerlendirdi. Vatandaşlar ülkelerinde en çok işsizlikten şikayet ediyor. Ancak her geçen yıl artan işsizlik ve ekonomik sıkıntı Kosovalıları göçe zorluyor. Bağımsızlığının 11'inci yılında vatandaşlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Kosovalılar 11 yılda özellikle işsizliğin artması ve bu sıkıntı nedeniyle yaşanan göçleri değerlendirdi.