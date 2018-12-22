DHA DIŞ - Bakan Akar: Ege’de, Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’ye karşı oldubittiye müsaade etmeyiz

Afganistan (DHA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar ve Pakistan’daki temaslarının ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitti. Hamid Karzai Havalimanı’nda Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve diğer Türk ve Afganistanlı yetkililerce karşılanan Akar, ilk olarak Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında denetlemelerde bulundu. Burada faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, daha sonra komutanlık personeli öğle yemeğinde bir araya geldi. Son dönemde Türkiye’nin çevresinde önemli gelişmelerin olduğunu, bunların da her geçen gün süratle değiştiği; gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirten Akar, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dün olduğu gibi bugün de büyük bir dikkat ve hassasiyetle bize verilen görevleri en iyi şekilde yapmak, egemenlik ve bağımsızlığımızın devamını sağlamak, ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak ve kollamak için arkadaşlarımız gece, gündüz büyük bir azim ve kararlılıkla görevini yapıyor” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bir taraftan 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında, diğer taraftan 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda üzerine düşen görevleri aralıksız yapmaya devam ettiğini belirten Akar, “81 milyonun güvenliği bizim için esastır. Burada herhangi bir ayrım, ayrılık, gayrılık asla ve kat’a söz konusu değildir” dedi. Millî Savunma Bakanlığı’nın yeni yapısı altında Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün olarak bundan önce olduğu gibi, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, FETÖ, PKK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da devam edeceğini belirtti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar, “Hem planlama hem icra safhasında hiçbir ordunun, ülkenin göstermediği kadar sivil halka, masum insanlara, çevreye zarar vermemek için azami dikkat, hassasiyet gösterilmiştir. Operasyonlardan sonra bir Musul’un, Halep’in, Doğu Guta’nın, Rakka’nın haline bakın bir de Afrin’in fotoğrafına bakın” diye konuştu.

“TERÖRİSTLER BULUNDUĞU MÜDDETÇE, IRAK’IN KUZEYİNDE DE OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK” Terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki varlığına da dikkati çeken Bakan Akar; “Bunu Bağdat’la görüşüyoruz, oradaki Iraklı kardeşlerimize bunu anlatıyoruz beraber operasyonunun yapılması konusunda, onlarla işbirliği yapmaya açık olduğumuzu tekrar tekrar söylüyoruz. Diğer taraftan da Irak’ın kuzeyinden gelip bizim güvenlik güçlerimizi, halkımızı öldüren, onları katleden bu alçakların oradaki varlıkları da bir gerçek. Onlar orada durduğu müddetçe bizim Irak’ın kuzeyinde de operasyonlarımızın devam edeceğini kendilerine söylüyoruz. Operasyonlarımız devam edecek.” dedi. Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtını anımsatan Akar, “Bir laf çıkmıştı, ‘Teröristler Kandil’den taşınacaklar, Sincar’da yeni bir Kandil kuracaklar’. Bunun imkân ve ihtimali yok. Hiçbir şekilde, nasıl ki Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna müsaade etmiyorsak, aynı şekilde Sincar’ın da herhangi bir şekilde ikinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmemiz söz konusu değil” dedi.