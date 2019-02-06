DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüştü

ABD (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Washington'da Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.
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