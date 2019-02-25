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DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü.

İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü.

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-Bakanların görüşmesi

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