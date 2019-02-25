DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile görüştü

\u0130svi\u00e7re (DHA) - D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Cenevre'de \u00c7ekya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Tomas Petricek ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-----------\n-Bakanlar\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesi Gariplik konusunda kimse Ruslar\u0131n eline su d\u00f6kemez!\u00dcmraniye\u2019de 1 y\u0131lda 10 bin ton a\u011fa\u00e7 kurtar\u0131ld\u0131\u201cHocal\u0131 katliam\u0131 b\u00fct\u00fcn insanl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 i\u015flenen bir su\u00e7tur\u201d
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