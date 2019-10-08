HABER

DHA DIŞ- Bakan Çavuşoğlu, Cezayir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 20:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Havalimanı’nda Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından karşılandı.

Cezayir, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Havalimanı’nda Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, ikili görüşmelerden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında da görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Bugün kardeş Cezayir’de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dışişleri Bakanı’na daveti için çok teşekkür ediyorum. New York’ta görüştüğümüzde kendisine geleceğim diye söz vermiştim. Türkiye’de ve bölgede gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bütün bu yoğunluğa rağmen, bu sözümü tutup ziyareti gerçekleştirmek istedim” dedi. Cezayir’in kendi bölgesi ve İslam dünyası için çok önemli bir ülke olduğunu ifade den Çavuşoğlu, “Cezayir’in istikrarı Türkiye için de çok önemli. Özellikle Libya’daki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Cezayir’in Libya meselesinde de çok önemli bir aktör olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla uluslararası toplantılarda Cezayir’in de olması için ısrarda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
-Çavuşoğlu’nun uçaktan inme görüntüleri
-Cezayir Dışişleri Bakanı’nın Çavuşoğlu’nu karşılaması
-Çavuşoğlu’nun basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemezTBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez
Başkan Ergün: Volkswagen yatırımı kent ekonomisine katma değer sağlayacakBaşkan Ergün: Volkswagen yatırımı kent ekonomisine katma değer sağlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Meclis'te kabul edildi: 1 yıl daha uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.