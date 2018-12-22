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DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu: Teröristleri temizlememize kimse engel olamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 19:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Libya (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı temsilcilerinin bazı batı ülkelerinde temasları olduğu iddiasına ilişkin, "Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak içinse şunu unutmasınlar, nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda, çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan görüntü

Çavuşoğlu'nun konuşması

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