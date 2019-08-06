DHA DIŞ - Bakan Dönmez: Doğal kaynaklar, barışa katkı sağlayacak bir etkendir

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs'ta Rumların Ada'nın tek hakimi gibi davrandığını belirterek, "Biz öteden beridir doğalgazın, Ada'nın bir çatışma, tartışma konusundan çıkartılarak, barış ve huzur, refahın artmasını sağlayacan bir alana doğru gitmesini de arzu ediyoruz" dedi. Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiryeti'ne (KKTC) günü birlik ziyaret gerçekleştiriyor.

Dönmez, ilk önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti. Dönmez, "KKTC'nin hakkını sonuna kadar koruyacağız" dedi. Dönmez, "KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin sonuna kadar yanındayız. Doğal kaynakların çatışma değil, barışa katkı sağlayacak bir etken olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç halinde ve arzu edildiğinde sürece katkıya hazırız" dedi. Dönmez, KKTC'nin Rumlara önerdiği 'doğalgazda ortak komite kurulsun' önerisini desteklediklerini söyledi.

KKTC'nin 'doğalgaz konusunda ortak komite kurulsun' önerisini Rumların acele ile reddettiğini ifade eden Akıncı da, "Avrupalıların bu önerinin kolay kolay öldürülemeyeceğini ifade ettiğini" kaydetti. "Kıbrıslı Rumlar eğer kendi yollarını yürüyeceklerse bizlere de kendi yolumuzda yürümekten başka alternatif bırakmadıklarını bilecekler" diye devam eden Akıncı, "Türkiye gibi büyük bir devletin dostluğundan, Rumların ve Yunanistan'ın da çok şey kazanacağına inanıyorum" dedi.