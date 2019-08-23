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DHA DIŞ - Bakan Ersoy, kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

KKTC’nin kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı verdi.

KKTC, (DHA) - KKTC’nin kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı verdi. Ersoy, “KKTC mülkiyet envanter çalışmasını tamamladıktan sonra Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazırız” dedi.
Ersoy, KKTC temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı. Kuzey Kıbrıs’ın mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC’ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

KAPALI BÖLGEDE AYRINTILI İNCELEME
Kuzey Kıbrıs’ın kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan gezen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi. Bakan Ersoy’a incelemelerine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik etti ve bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. KKTC’nin 45 yıldır tel örgülerle çevrili ve askeri koruma altındaki yerleşim bölgesine giriş çıkışlar 1974 yılından beri kapalı durumda.
Ersoy, Kıbrıs’ın girilmeyen bölgesi olan kapalı Maraş’ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemelerinin ardından dün geç saatlerde yurda döndü.

Görüntü Dökümü
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- Bakan Ersoy’un kapalı Maraş’ta incelemelerde bulunduğu görüntüler
- Detaylar

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