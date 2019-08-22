DHA DIŞ - Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti

KKTC (DHA) - Bakan Ersoy, Lefko\u015fa'da merhum Alparslan T\u00fcrke\u015f'in restore edilen evini ziyaret etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n----------------------\n-Bakan Ersoy'un ev ziyareti\n-Bakan Ersoy'un bas\u0131na konu\u015fmas\u0131Motoruyla ezip, ac\u0131madan b\u0131\u00e7aklad\u0131! Eski kar\u0131s\u0131na palayla sald\u0131rd\u0131Bal\u0131k\u00e7\u0131 a\u011flar\u0131na tak\u0131lan 5 metrelik k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131 denize b\u0131rak\u0131ld\u0131UNESCO K\u00fclt\u00fcrel Miras Listesi\u2019ne giren Ku\u015f Dili Festivali ba\u015fl\u0131yor
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