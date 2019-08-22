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DHA DIŞ - Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Bakan Ersoy, Lefkoşa'da merhum Alparslan Türkeş'in restore edilen evini ziyaret etti.

KKTC (DHA) - Bakan Ersoy, Lefkoşa'da merhum Alparslan Türkeş'in restore edilen evini ziyaret etti.

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-Bakan Ersoy'un ev ziyareti

-Bakan Ersoy'un basına konuşması

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