DHA DIŞ - Bakan Pakdemirli: Balıkçılık, deniz gerçekten çok önemli hazineler barındırıyor

Tören sonrası Petrushev ile birlikte başına kısa bir degerlendirmede bulunan Bakan Pakdemirli, "Sayın mevkidaşımla birlikte hem güzel bir konuşma yaptık hem de forumda panelistik yaptık. Akabinde de güzel bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Buradaki asıl konu balıkçılık; bizim Türkiye tabi ki Avrupa’da şuan ikinci sırada ve dünyada da özellikle yetiştiricilik alanında çok önemli mesafe katetmiş durumda. Rusya da Kuzeydeki denizlere açık olması sebebiyle avcılık tarafından hakikaten çok üstün kabiliyetlere sahip. Bir yandan hem başarılı iş adamlarına hem de bir yandan da bu tarafta da yatırımlara ihtiyaç var. Karşılıklı burada biz neler yapılabileceğini değerlendirdik. Karşılıklı iş ilişkilerimizi nasıl artırabileceğimizi değerlendirdik" dedi.

Rusya ile son dönemde iki ülke liderlerinin vasıtasıyla çok iyi olan ilişkileri değerli mevkidaşıyla birlikte daha iyi noktalara taşımak için sık sık bir araya geldiklerini de belirten Pakdemirli şunları söyledi: "En son biliyorsunuz Mayıs ayında mevkidaşım beni Ankara’da ziyaret etmişti. Ziyaretinde böyle bir fuardan böyle bir forumdan bahsetti, katılır mısın dedi, ben de hay hay tabi ben de katılırım dedim. Benim de tabi ki çok önem verdiğim bir sektör. Çünkü işin balıkçılık tarafı deniz tarafı gerçekten çok önemli hazineler barındırıyor. Biz de üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak bu fuarda yer almak, iş adamlarımızla yer almak, karşılıklı alışveriş imkanlarını tartışmak için buraya geldik. Şimdi de biraz evvel de bir hem balık yakalama hem de balıkları işlemeyle ilgili 70 metre uzunluğunda bir geminin suya indirilişini beraber mevkidaşımla yapmış olduk. Kendilerini tebrik ediyorum."

Rus Bakan Petrushev ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki İş birliğinin verimli şekilde devam ettiği belirterek, "Türkiye, Rusya’ya domatesi tedarik etme imkanına sahip. 150 bin tonluk bir kotamız var. Bu rakam, Türk meslektaşlarımız için kesinlikle uygun ve rakamın yükseltilmesi için bir gerek görmüyoruz. Bakan ile 150 bin tonluk kotanın tamamen kaldırılması için görüştük, ancak şimdilik 150 bin ton olması yeterlidir. Tarım alanında Rusya ile Türkiye ikili ilişkileri sadece domatesin tedariğine bağlı değil. Türkiye, Rus buğdayının büyük ithalatçısıdır. Bu bağlamda da ikili ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, biz kaz ve ördek etinin Rusya’dan Türkiye’ye tedarik edilmesi konusunu ele aldık. Aynı zamanda, Türkiye’den Rusya’ya sütlü ürünlerinin tedarik edilmesi konusunu görüştük. Rusya ile Türkiye arasında varolan ticaret hacminin her iki tarafı için de tatmin edici olduğunu memnuniyetle söyleyebilirim.

İkili ticaret hacmi her sene yükseliyor. Bu yılın ilk yarısında da yükseldi. Bu yüzden ilişkilerimizin pozitif yönde geliştiğini ve temaslarımızın da bu bağlamda yararlı olduğunu söylenebilir.

İhracat projesi kapsamında balık konusu ile ilgili büyük planlarımız var. Sayın Bakan ile Türk iş adamlarının, hedeflediğimiz ihracat rakamlarına ulaşmamızda bize yardımcı olacağını anlaştık. Balık sektöründeki ihracat rakamın, 2024 yılına kadar 8,5 milyar dolar olmalı. Bu sorunları birlikte çözeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Programdan görüntüler

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

Rus Bakan Petrushev'in konuşması

