HABER

DHA DIŞ- Bangladeş’te muson yağmurları mülteci kamplarını yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:11 | Son Güncelleme

Bangladeş’te bulunan Rohingyalı mültecilere ev sahipliği yapan mülteci kampları, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı.

Bangladeş, (DHA)- Bangladeş’te bulunan Rohingyalı mültecilere ev sahipliği yapan mülteci kampları, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı. Yetkililer, en az 10 mültecinin öldüğünü duyurdu.
Bangladeş’in güneydoğusunda bulunan ve Rohingyalı mültecilere ev sahipliği yapan mülteci kampları, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı. Yetkililer, yaklaşık 5 bin yerleşim yerinin yerle bir olduğunu; en az 10 mültecinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sadece geçen hafta, 6 bin Rohingyalı mültecinin şiddetli yağışlar nedeniyle barınaksız kaldıkları belirtilirken; Nisan ayından bu yana 200’den fazla toprak kayması rapor edildiği belirtildi.
Bangladeş’in güneyindeki Cox’s Bazar şehri, 1 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Otogarda yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldüOtogarda yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
Denizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktüDenizli’de 16 bin aday KPSS’de ter döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Korkunç olay! 40 dakika böyle beklediler

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.