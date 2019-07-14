DHA DIŞ- Bangladeş’te muson yağmurları mülteci kamplarını yıktı

Bangladeş, (DHA)- Bangladeş’te bulunan Rohingyalı mültecilere ev sahipliği yapan mülteci kampları, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı. Yetkililer, en az 10 mültecinin öldüğünü duyurdu.

Bangladeş’in güneydoğusunda bulunan ve Rohingyalı mültecilere ev sahipliği yapan mülteci kampları, muson yağmurları nedeniyle yıkıldı. Yetkililer, yaklaşık 5 bin yerleşim yerinin yerle bir olduğunu; en az 10 mültecinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sadece geçen hafta, 6 bin Rohingyalı mültecinin şiddetli yağışlar nedeniyle barınaksız kaldıkları belirtilirken; Nisan ayından bu yana 200’den fazla toprak kayması rapor edildiği belirtildi.

Bangladeş’in güneyindeki Cox’s Bazar şehri, 1 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyor.

