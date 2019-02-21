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DHA DIŞ - Bangladeş'teki yangın faciasında ölü sayısı 81'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında ölü sayısının 81'e yükseldiği belirtildi.

Bangladeş (DHA) - Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında ölü sayısının 81'e yükseldiği belirtildi.

İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar semtinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, kısa sürede kimyasal ve plastik depolara sıçradığını söyledi. Yetkililer, güçlükle kontrol altına alınabilen yangında ölü sayısının 81'e yükseldiğini; çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler
Söndürme çabaları
(GÖRNÜTÜLER DGS'DE)

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