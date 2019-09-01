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DHA DIŞ- Bar soyuldu, o ise içmeye devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:10 | Son Güncelleme

ABD’de elinde tüfekle bara giren soyguncu, müşterilerin cüzdan ve telefonlarını almaya başladı.

Vahdet Ayaz, (DHA)- ABD’de elinde tüfekle bara giren soyguncu, müşterilerin cüzdan ve telefonlarını almaya başladı. O sırada bar sandalyesinde oturan bir adam, vurdumduymaz bir şekilde içkisine devam etti, üstüne bir de sigara yaktı.

Olay, ABD’nin Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde, 28 Ağustos’ta meydana geldi. Elinde tüfekle bara giren soyguncu, bardaki müşterilerin telefon ve cüzdanlarını almaya başladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun içeriye daldığı, barmen ve diğer müşterilerin ellerini havaya kaldırarak panik olduğu görüldü. O sırada bar sandalyesinde oturan bir adam ise soyguncuyu görmezden gelerek içkisine devam etti ve üstüne bir de sigara yaptı.

Soyguncu, başta vurdumduymaz adama yaklaşarak, elinde tuttuğu telefonu almak istedi. Ancak, adam telefonunu vermeyi reddetti. Ardından soyguncu tüfeğini doğrultarak barda gezmeye başladı ve diğer müşteriler eğilerek siper aldı. O sırada önünde bulunan paketten sigara alan vurdumduymaz adam, sakince sigarasını yaktı ve yanında oturan diğer müşteri soyulurken sakince izledi. Daha sonra kasanın olduğu yere giden soyguncu, kasadaki paraları da alarak bardan uzaklaştı.

Yerel medya, vurdumduymaz adamın Tony Tovar isminde olduğunu ve medyaya yaptığı açıklamada, “Gerçekten endişelenmedim. İçimde kimseye zarar vermeyeceğine dair iyi bir his vardı. Sadece uyuşturucu parası istedi” ifadelerini kullandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Bara tüfekle giren soyguncu
-Tony Tovar’ın telefonunu soyguncuya vermemesi
-Diğer müşterilerin ellerini kaldırarak eğilmesi
-Tony Tovar’ın sakin tavırları sonrası sigara yakması
-Tony Tovar’ın, yanındaki müşteri soyulurken izlemesi
-Soyguncunun kasaya yönelerek kasadaki parayı alması
-Soyguncunun bardan çıkışı

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