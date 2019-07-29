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DHA DIŞ- Barikatı aşmaya çalışan sürücü, polisi ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Vietnam’da polis, aldığı ihbar üzerine kereste taşıyan minibüsü durdurmak için yolu 2 kamyonet ile kapattı.

Vietnam, (DHA)- Vietnam’da polis, aldığı ihbar üzerine kereste taşıyan minibüsü durdurmak için yolu 2 kamyonet ile kapattı. Hızla gelen minibüs ise durmayarak bir kamyonete çarptı. Kamyonetin arkasında bulunan polis ise çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrularak ağır yaralandı.
Olay, Gia Lai şehrinde meydana geldi. Polis, aldığı ihbar üzerine kereste taşıyan minibüsü durdurmak için iki kamyonetle yolu kapattı. Hızla gelen minibüsün sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kamyonetlerden birine hızla çarptı. Kamyonetin önünde duran iki polis son anda kaçmayı başarırken, arkada kalan polis çarpmanın etkisi ile yol kenarına uçtu. Ağır yaralı polise ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Minibüs de çarpmanın etkisiyle devrildi. Polis, minibüsün içindeki üç kişiyi gözaltına alırken, sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü
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-Polisin minibüsü durdurmak için kamyonetle yolu kapatması
-Minibüsün hızla kamyonete çarpması
-Bir polisin çarpma etkisiyle yaralanması
-Polislerin yaralı arkadaşlarına yardıma koşmaları

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