DHA DIŞ - Başbakan Conte: Eğer müsaitse Roma teknik direktörü olabilirim

Esma Çakır, Roma (DHA) - İtalya’da aşırı sağ-popülist koalisyon hükümetinin başbakanı Giuseppe Conte, birçok konuda anlaşmazlık yaşayan, aynı zamanda başbakan yardımcıları olan iki parti liderine ültimatom vererek, ‘geçimsizliği’ bırakma çağrısı yaptı. Conte, “Ya bu hükümet görev süresi bitene kadar ayakta kalır ya da görevi bırakırım. Bana en kısa sürede açıkça birlikte devam edip etmeyeceğinizi bildirin” dedi.

İtalya’da ‘Değişim Hükümeti’ adıyla, üç aylık konsültasyonların ardından tam bir yıl önce 5 Yıldız Hareketi ve Lig koalisyonuyla doğan hükümetin düşmesi beklentilerinin artmasına neden olan taraflar arasındaki tartışmalara Başbakan Giuseppe Conte’den sert tepki geldi.

“Çok önemli açıklamalar yapacağım” diyerek sosyal medya hesabından duyurduğu dün akşamki basın toplantısında aşırı sağdaki Lig lideri, İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile 5 Yıldız lideri, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio’ya çağrı yapan Conte, “Bu hükümete devam mı yoksa erken seçim mi istiyorsunuz? İki siyasi güçten de hangi yönde seçim yapacaklarına dair net ve hızlı bir cevap bekliyorum. Çünkü artık bu ülke bekleyemez” diye konuştu.