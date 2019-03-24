HABER

DHA DIŞ - "Başbakan May istifaya zorlanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, çıkmaza giren Brexit sürecinde milletvekilleri tarafından istifaya zorlanıyor.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, çıkmaza giren Brexit sürecinde milletvekilleri tarafından istifaya zorlanıyor.

İktidardaki Muhafazakâr Partili milletvekilleri BBC’ye yaptığı değerlendirmede, May’in Başbakanlıktan istifa etmesi halinde Brexit anlaşmasının Parlamento’da onaylanabileceğini söyledi.

Adı açıklanmayan partililer, AB ile müzakerelerin bir sonraki sürecinde Başbakan May’in sorumlu olmayacağına emin olmaları halinde Brexit anlaşmasını destekleyebileceklerini söyledi.

May, geçtiğimiz hafta Brexit’in ertelenmesi talebi ile Brüksel’de AB liderleri ile görüşmüş ve Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu’nda üçüncü defa oylanacağını söylemişti. Ancak May, bir yandan da anlaşmanın oylanması için yeterli çoğunluğa sahip olamayacakları ihtimali olduğunu da vurgulamıştı.

Diğer yandan İngiliz basını Başbakan May’i koltuğundan indirmek için kabinedeki milletvekillerinin hükümet darbesi planı yaptığını ve bu yıl içerisinde yapılacak parti liderliği seçimine kadar Muhafazakâr Parti’ye geçici bir başkanı getirmeyi planladıklarını iddia ediyor.

Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?
Merhum Ertaş’ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandıMerhum Ertaş’ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestikBakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.