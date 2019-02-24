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DHA DIŞ - Başkent Londra’da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi.  Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Kasım’da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek amacıyla başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere’ye sıçrayan Sarı Yelekliler protesto gösterileri Londra’da devam ediyor.

DHA DIŞ - Başkent Londra’da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi

Aynur Tattersall / İngiltere, (DHA) - İngiltere’nin başkenti Londra’da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi.
Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Kasım’da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek amacıyla başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere’ye sıçrayan Sarı Yelekliler protesto gösterileri Londra’da devam ediyor.
Başken Londra’nın turistik mekanlarından Trafalgar Meydanı’nda toplanan sarı yelekli yaklaşık 50 kişi, Başbakanlık ve parlamento binasına doğru yürüyüş yaptılar.
Başbakanlık önünde oturma eylemi gerçekleştiren Brexit yanlısı sloganlar atan grup, buradan da parlamento binasına doğru yürüdü.
Parlamento binası önündeki caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapatan gruba polis müdahale etmedi.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sarı yelekliler protesto gösterilerinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmış ve altı kişi gözaltına alınmıştı.
Arbede sırasında iki polis memurunun ise hafif şekilde yaralandığı açıklanmıştı. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
- Londra’daki sarı yelekliler gösterisinden görüntüler

DHA DIŞ - Başkent Londra’da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenlediDHA DIŞ - Başkent Londra’da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenlediDHA DIŞ - Başkent Londra’da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi

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