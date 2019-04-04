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DHA DIŞ - Belçika’da 5G internet projesi radyasyon riski nedeniyle durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

Belçika’da 5G hızındaki kablosuz internet sağlayacak pilot proje planı halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği nedeniyle durduruldu.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Belçika’da 5G hızındaki kablosuz internet sağlayacak pilot proje planı halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği nedeniyle durduruldu.

Brusselstimes.com'un haberine göre, geçtiğimiz Temmuz ayında Belçika hükümeti Brüksel’deki katı radyasyon standartlarını yumşatmak için üç telekom operatörü ile bir anlaşma yapmıştı. Ancak haberde, antenlerden yayılacak radyasyon miktarını tahmin etmenin imkansız olacağı vurgulandı.

Brüksel Çevre Bakanı Celine Fremault, Bruzz gazetesine yaptığı açıklamada, radyasyon standartlarının halk sağlığına uygun olmadığı sürece böyle bir teknolojiyi hoş karşılamayacağını söyledi. Fremault, “Brüksel halkı kobay değildir. Sağlıklarını bir çıkar elde etmek için kullanamam. Hiçbir şeyi şüpheye bırakamayız” diye konuştu.

Brüksel bölgesinin özellikle telekom başvurularında katı radyasyon standartlarına sahip olduğu bildiriliyor.

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