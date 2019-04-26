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DHA DIŞ - Belçika’da Türk Sivil Toplum Koordinasyonu kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 22:10 | Son Güncelleme

  Belçika’da yıllardır faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu kuruldu.

Ender Duruel, Belçika (DHA) Belçika’da yıllardır faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu kuruldu. Kuruluşlar, Türk Diyanet Vakfı toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyerek hedef ve amaçlarını açıkladılar.

Düzenlenen basın toplantısında, Belçika Türk Sivil Toplum Koordinasyonu adına Belçika Diyanet Vakfı’nı (BDV) temsilen konuşan Coşkun Beyazgül, “Şüphesiz Belçika Türk Toplumunun ortak kaygıları olduğu gibi birçok meselede ve özellikle de milli meselelerde ortak adım atmaya, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. İşte bu sebepler dikkate alınarak, birlikte yapılması gereken çalışmalar ve atılması gereken adımlar noktasında sağlıklı bir iletişim kurmak ve toplumsal meselelerde birlikte hareket etme kabiliyetimizi artırmak şeklinde özetleyebileceğimiz bir düşünceden hareketle, Belçika genelinde faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Çatı kuruluşları olarak bir birlik ve koordinasyon platformu oluşturmaya karar verdik” dedi.

Beyazgül, ‘ortak akıl, ortak hedef ve ortak eylem’ ilkesiyle tüm siyasi partilere eşit mesafede olacaklarını, hedeflerinin ise Belçika Türk Toplumu ve kurumları için lobi faaliyeti yapmak, Türkiye ve Türk karşıtlığı ile mücadele etmek ve Belçika kamuoyunda kendimizi doğru anlatabilmek olduğunu söyledi.

BTSTK'nın üyesi kuruluşlar ve temsilcilerinin, Belçika Diyanet Vakfı adına Coşkun Beyazgül, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) adında Basir Hamarat, Belçika İslam Federasyonu (BİF) adına Muhammet Ünal, Türk Dernekler Birliği (UTV) adına Hikmet Çakır, Belçika Türk Dernekler Birliği (Turkse Unie) adına Rıfat Can ve Belçika Menzil Vakfı adına Mustafa Çörekçigil olduğu bildirildi.

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