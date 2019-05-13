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DHA DIŞ - Belçika'dan 'Suudi Arabistan'a silah satışını durdurun' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Wallonie bölgesi silah üreticilerine, Suudi Arabistan'a satılan silahların Yemen'deki gibi sivil çatışmalarda kullanılmalarının tespiti halinde satışı durdurmaları çağrısında bulundu.

Belçika (DHA) - Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Wallonie bölgesi silah üreticilerine, Suudi Arabistan'a satılan silahların Yemen'deki gibi sivil çatışmalarda kullanılmalarının tespiti halinde satışı durdurmaları çağrısında bulundu.

Belçika'da yayın yapan Brussel Times haber portalı, silahların Wallonie bölgesinden iki firma tarafından tedarik edildiğini; Suudi Ulusal Muhafızları için üretilen bu silahların Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği gruplarca kullanıldığının tespit edildiğini yazdı.

Brussel Times, RTBF radyoya konuşan Bakan Reynders'ın, "Liege bölgesinde, ihracatçılardan FN firmasının 15 bin kişiye burada iş veriyor olması ile insan hakları konusunda endişelerin bulunduğu Suudi Arabistan gibi bazı müşterilerin arasında kalındığı bir gerçek. Şahsen ben her zaman (ihracatçı olan) bölgelere bir ambargoya gitmelerini tavsiye ettim. Ayrıca bir Avrupa ambargosu için zorladım ve bu yönde hamleler yaptım" dediğini duyurdu.

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