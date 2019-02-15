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DHA DIŞ - Beyaz Saray: Trump ‘ulusal acil durum’ ilan edebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 00:12 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına yapılacak duvarı finanse etmek için "ulusal acil durum" ilan edebileceğini duyurdu.

ABD (DHA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına yapılacak duvarı finanse etmek için "ulusal acil durum" ilan edebileceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de konuya dair açıklamayı paylaştı. Açıklamada Trump’ın ulusal güvenliği temin ve sınırdaki insani krizi durdurmak için, daha evvel de açıkladığı gibi, hükümet bütçe yasasını imzalayacağı; "ulusal acil durum ilanı" gibi diğer eylem faaliyetlerini başlatabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “Başkan bir kez daha duvarı inşa etme, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor” ifadeleri de yer aldı.

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