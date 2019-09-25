DHA DIŞ- Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı

ABD, (DHA)- Beyaz Saray, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Volodimir Zelenskiy aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin transkriptini yay\u0131nlad\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n----------------------------\n-Yay\u0131nlanan transkript \u0130stanbul'da deh\u015fet anlar\u0131! \u0130nsanlar\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde ya\u015fand\u0131Kavanoz kapa\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 s\u00fcr\u00fcyorCeza yiyece\u011fini \u00f6\u011frenince ikinci sigaray\u0131 yakt\u0131