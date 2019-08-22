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DHA DIŞ - Bilal Erdoğan: Malazgirt'te verdiğimiz mesaj Kıbrıs için de önemli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:58 | Son Güncelleme

OKÇULAR Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "Kıbrıs'ın bir vatan toğrağı olduğunu" belirterek, "Her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-OKÇULAR Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "Kıbrıs'ın bir vatan toğrağı olduğunu" belirterek, "Her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

KKTC'de temaslarda bulunan Erdoğan, DHA'ya özel açıklamalar yaptı. "Kıbrıs'ı bize vatan yapan ruhun ne olduğunu çok iyi edüt etmek gerekiyor" şeklinde konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta tarafsızlığını yitirmesinden sonra bir çözümsüzlük halinin olduğunu kaydetti. Kıbrıslı Rumlara da mesaj gönderen Erdoğan şöyle devam etti;

RUMLARA KIBRIS UYARISI
"Türkiye güçlü bir devlet. Türkiye, vatan toğrağı söz konusu olduğu zaman neler yapabileceğini her zaman göstermiştir. Tarihte de bunun çok kahramanlıkları vardır. Buradaki kardeşlerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Rumlar da bunun ışığında adımlar atmalı. Bizim ecdadımız hiç bir zaman Rumların ecdadına zulüm etmedi."
"Umarım Kıbrıs'taki kardeşlerimizin geleceği çok daha parlak olur" diyen Erdoğan, "Bizler yolumuzda sağlam adımlarla devam edeceğiz. KKTC'ye gelmemiz çok makul. Kültürel birliğimizin güçlü olduğu bir çoğrafya burası. Kıbrıs'ın gündemde olması nedeniyle çarpıcı bir yönü var burada olmamızın. Kıbrısla ilgili çalışmalar yaptım üniversite yıllarımda. Malazgirt'te vermeye çalıştığımız mesajın Kıbrıs için de önemli olduğunun farkındayız."
Türk okçuluğunun dünyaya maal olduğunu da kaydeden Erdoğan, "Bizim sınırlarımızı aşan bir kültürel etki alanımız var" dedi.

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-Detaylar
-Bilal Erdoğan'ın açıklamaları

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