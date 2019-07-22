DHA DIŞ - Bir zamanlar milli kahramandı, seçimlerde 8 oy aldı

Deniz Berktay, Kiev (DHA) - Ukrayna’da pazar günü yapılan erken parlamento seçimleri sonrasında oy sayım işlemleri devam ederken, Rusya’da iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna yönetiminin ve Uluslararası örgütlerin çabaları sonucunda serbest bırakılan ve Ukrayna’da milli kahraman ilan edilen Nadejda Savçenko, kendi seçim bölgesinde, sadece 8 oy aldı.

Savçenko, seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceğini belirtirken, diğer taraftan seçimleri ‘kirli ve iğrenç’ bir süreç olarak nitelendirdi.

PUTİN’İN SAVÇENKO’YU AFFETMESİ ÜZERİNE UKRAYNA’YA VARMIŞTI

Askeri pilot olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı silahlı gruplarla çatışmaların başlaması üzerine gönüllü olarak çatışma bölgesine giden Nadejda Savçenko, burada ayrılıkçılar tarafından ele geçirildikten sonra Rus makamlarına teslim edilmiş ve Rusya’da çıkartıldığı mahkemede, ‘çatışma bölgesindeki Rus gazetecilerin öldürülmesine yardımcı olmak’ ve ‘Rusya sınırını yasadışı şekilde geçmekle’ suçlanmıştı. Cezaevinde açlık grevine başlayan Savçenko’nun serbest bırakılması için Ukrayna yönetimi, uluslararası alanda yoğun mücadeleye girişmiş ve Savçenko, henüz Rusya’da tutuklu olduğu dönemde yapılan 2014 Ukrayna parlamento seçimlerinde, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisi’nin milletvekili aday listesinde birinci sırada gösterilerek milletvekili seçilmişti. Ukrayna’nın girişimleri 2016 yılında sonuç vermiş ve dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun iki Rus vatandaşını affetmesine karşılık Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Savçenko’yu affetmesi üzerine Savçenko serbest bırakılmış ve Ukrayna’ya gelmişti.