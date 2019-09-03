DHA DIŞ- Birlikte Viyana İçin Partisi kurucularından Sami Akpınar hayatını kaybetti

Sırbistan, (DHA)- Tatil için Türkiye’de olan ‘Birlikte Viyana İçin’ Partisi kurucusu ve iş insanı Sami Akpınar dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kaza sonucunda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sırbistan’ın Subotica şehrinde meydana geldi. Tatilini Türkiye’de yapan Sami Akpınar’ın aracı dönüş yolunda kamyona çarptı. Kazada araçta bulunan Sami Akpınar, kardeşi Saffet Akpınar ve kayınbiraderi Mesut Kapusuz hayatını kaybederken, Sami Akpınar’ın 8 yaşındaki oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

