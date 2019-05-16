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DHA DIŞ - BM: Halep’te mülteci kampına roket atıldı, 10 Filistinli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA), Halep’te bulunan mülteci kampına yapılan roket saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30’dan fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Suriye (DHA) - Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA), Halep’te bulunan mülteci kampına yapılan roket saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30’dan fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu.

UNRWA, Suriye’nin başkenti Halep’in doğusunda yer alan Al-Nayrab’ta bulunan mülteci kampına yapılan roket saldırısı sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini; 30’dan fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Saldırının ardından, mülteci kampı içerisinde bulunan 6 okulun geçici olarak kapatıldığı, 3 bin çocuğun saldırıdan etkilendiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden 4’ünün çocuk olduğu, bunlardan birisinin ise 6 yaşında olduğu belirtilirken; yaralardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

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