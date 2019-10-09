HABER

DHA DIŞ- BM Sözcüsü: Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:53 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Türkiye’nin Suriye’nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, "Her türlü askeri operasyon, uluslararası insani hukuka saygı göstermeli.

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Türkiye’nin Suriye’nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, "Her türlü askeri operasyon, uluslararası insani hukuka saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı” açıklamasında bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, New York’ta günlük basın brifinginde Türkiye’nin Suriye’nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelişmelerden endişe duyduğunu ifade den Haq, “Her türlü askeri operasyon, uluslararası insani hukuka saygı göstermeli. Siviller ve sivil altyapı uluslararası hukuk gereğince korunmalı” sözlerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq’ın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik değerlendirmeleri

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
YPG/PKK, Celabrus’ta bir evi bombaladı!YPG/PKK, Celabrus’ta bir evi bombaladı!
Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdiEski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK, Celabrus’ta bir evi bombaladı!

YPG/PKK, Celabrus’ta bir evi bombaladı!

Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!

Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!

Kara harekatı sonrası İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama!

Kara harekatı sonrası İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması

9 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

9 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.