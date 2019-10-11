DHA DIŞ- BM’nin Almanya, ABD ve Rusya temsilcileri Barış Pınarı Harekatına ilişkin konuştu

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülkenin talebi üzerine yapılan kapalı oturumda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı konuştu. Bazı üleklerin yaptığı Türkiye'nin kınanması teklifine Rusya ve ABD onay vermedi. Toplantının ardından Almanya, ABD ve Rusya temsilcileri, Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalar yaptı.

Almanya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Jürgen Schulz, “Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu konusunda endişeliyiz. Türkiye'nin tek taraflı askeri harekatını durdurması için çağrıda bulunuyoruz, çünkü Türkiye'nin altını çizen güvenlik endişelerini gidereceğini sanmıyoruz. Kuzeydoğudaki ortaya çıkacak silahlı çatışmalar, tüm bölgenin istikrarını daha da zayıflatacak, sivil kayıplarını artıracak ve Suriye'deki ve bölgedeki mülteci ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin sayısını daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE DEAŞ’LILARDAN SORUMLU’

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, “Başkanın daha önce de belirttiği gibi ABD, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekat planını hiçbir şekilde onaylamadı. Başkan Trump, Türkiye hükümetine, Hristiyanlar dahil olmak üzere Kürt nüfusu ve dini azınlıkları korumak ve insani krizlerin yaşanmamasını sağlamak konusunda tam sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı. Ek olarak, Türkiye şu anda hapiste olan DEAŞ’lıların, hapiste kalmasından ve DEAŞ’ın farklı bir şekilde yeniden ortaya çıkmamasını sağlamaktan sorumludur” dedi.