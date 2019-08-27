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DHA DIŞ- Bolsonaro’dan Amazon için para yardımına ‘Macron’ şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 22:17 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangın için G7 Zirvesi’nde vaat edilen 20 milyon dolarlık para yardımını geri çevireceğini duyurmuştu.

Brezilya, (DHA)- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangın için G7 Zirvesi’nde vaat edilen 20 milyon dolarlık para yardımını geri çevireceğini duyurmuştu.

Bugün başkent Brasilia’da konuşan Bolsonaro, Macron’un, kendisine yaptığı hakaretleri geri çekmesi halinde teklifi düşüneceği söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan G7 Zirvesi’nin ana konularından birisi Amazon ormanlarındaki yangındı. Yangına dair yapılması gerekenler de toplantıda konuşulmuş ve alınan kararlar doğrultusunda 20 milyon dolarlık bir yardım yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ofisinden yapılan açıklamada, bu yardım teklifinin geri çevrileceği belirtilmişti. Ardından Bolsonaro bugün yaptığı açıklamada, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un, kendisi için söylediği 'yalancı' sözünü geri çekmesi halinde bu tarz bir teklifi düşüneceğini söyledi.

‘ÖNCE KENDİ ÜLKESİNE BAKMALI’

Brezilya Kongre Üyesi Onyx Lorenzoni de yapıtığı açıklamada, “Macron, dünya mirası olan bir kilisede önlenebilir bir yangından kaçınamıyor, ama bize ülkemiz için neyin iyi olduğunu göstermeye çalışıyor? Kendi ülkesine ve Fransız kolonilerine bakmalı” dedi.

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