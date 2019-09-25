DHA DIŞ- Boris Johnson: Yüksek Mahkeme’nin verdiği karar yanlış

Gonca YAĞCI, (DHA) İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin ‘Parlamento’nun askıya alınması hukuka aykırıdır’ kararının yanlış olduğuna inandığını söyledi.

Yüksek Mahkeme’nin kararından sonra ilk kez konuşan Johnson, Parlamento’da yaptığı konuşmada, Yüksek Mahkeme’nin, Parlamento’nun büyük bir ulusal anlaşmazlık döneminde, siyasi bir tartışma konusunda böyle bir karar vermesinin yanlış olduğunu belirtti. Johnson Parlamento’nun ‘tıkanmış ve durdurulmuş’ halde olduğunu ifade ederek, muhalefetteki milletvekillerinin kenara çekilip insanların fikirlerini söylemelerine izin vermediklerini, ‘bencillik ve politik bir korkaklık içinde’ olduklarını söyledi.

'ZİYARETLERİNİ KESEREK LONDRA'YA DÖNDÜ'

Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinde bulunan Johnson, İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin kararından sonra ziyaretini yarıda keserek, Londra’ya döndü.

Geçtiğimiz ay Başbakan Johnson, Parlamento’nun 5 hafta süreyle kapatılmasını talep etmiş ve bunun için Kraliçe İkinci Elizabeth’in iznini almıştı. Ancak, Yüksek Mahkeme’nin dün verdiği kararla, Parlamento’yu askıya almasını hukuka aykırı bulmuş ve bu kararın makul bir gerekçe olmadan Parlamento’nun anayasal işlevini yerine getirmesini engellediğine hükmetmişti.

Parlamento’nun Brexit’in resmen gerçekleşeceği tarih olan 31 Ekim’e sadece 2 hafta kala açılacak olması özellikle muhalefet partileri tarafından sert bir dille eleştirilmiş ve Johnson, Parlamento’yu etkisizleştirmek isteyerek demokrasiyi işlevsiz hale getirmekle suçlanmıştı.

