HABER

DHA DIŞ- Boşanma duruşması öncesi karısına motorla çarpıp, palayla saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

Çin’de bir adam, boşanma duruşmasından önce motoruyla karısını ezmeye çalıştı.

Çin, (DHA)- Çin’de bir adam, boşanma duruşmasından önce motoruyla karısını ezmeye çalıştı. Kadına çarpan saldırgan koca ardından bir otomobile çarptı. Kaza sonrası ayağa kalan adam ardından kadına palayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Guangdong eyaletine bağlı Fogang ilçesinde meydana geldi. Boşanma duruşmasına giden bir adam, motoruyla arkadan karısına çarptı. Kadın, bir süre havada uçtuktan sonra ağaca çarpıp durabildi. Adam ise motoruyla bir otomobile arkadan vurarak durabildi. Bununla yetinmeyen adam, palayla kadına saldırmaya çalıştı. Kadın, etrafındaki insanların yardımıyla adamın elinden kurtuldu.

Olay yerine hemen polis çağırıldı ve adam gözaltına alındı. Kadın, hafif yaralanmalar sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Adamın motoruyla kadına arkadan çarpması
-Kadının havada uçarak ağaca çarpması
-Adamın motoruyla bir otomobile çarpması
-Adamın palayla kadına saldırması
-Etraftakilerin kadını kurtarması

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
İzmir’e şehit ateşi düştüİzmir’e şehit ateşi düştü
Çorum'da şiddetli sağanak etkili olduÇorum'da şiddetli sağanak etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Feci kaza: Korkunç şekilde can verdiler

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Son dakika: Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

Son dakika: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.