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DHA DIŞ- Bremen SDP Eyalet Başkanlığına Mustafa Güngör seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:56 | Son Güncelleme

Almanya’nın Bremen Eyaletinde bugün yapılan Bremen Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet başkanlığı seçimini Mustafa Güngör kazandı.

İskender GÜNGÖR, (DHA)- Almanya’nın Bremen Eyaletinde bugün yapılan Bremen Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet başkanlığı seçimini Mustafa Güngör kazandı.

Bremen Eyalet Meclisi’nde bulunan 23 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 12 oy alarak grup başkanı seçilen Güngör, rakibi Antje Grotheer’den bir oy fazla alarak Bremen siyasi tarihine geçti.

Yeşiller ve Sol partinin iktidar olduğu Bremen Eyaleti’nde Eğitimden Sorumlu Bakan görevini sürdüren Mustafa Güngör, 45 yaşında, evli ve bir çocuğu var.

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