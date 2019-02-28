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DHA DIŞ - Brezilya'da trenler çarpıştı: Makinist öldü, 8 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.

Brezilya (DHA) - Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kazanın dün Sao Cristovao istasyonunda, bir banliyö trenin, bir başka trene arkadan çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri sıkışan makinisti 8 saat sonra çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan makinist hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası yaşananlar ve kurtarma çalışmaları istasyondaki yolcular tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kazanın hemen sonrasında istasyondaki duman
Kaza alanına koşanlar
Görevlilerin çalışması
İtfaiyenin çalışmaları
Detaylar

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